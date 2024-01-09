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Министр Ван И: Китай продолжит углублять стратегическое сотрудничество с Россией

Министр Ван И: Китай продолжит углублять стратегическое сотрудничество с Россией

Китай продолжит углублять взаимное доверие и взаимовыгодное стратегическое сотрудничество с Россией. Об этом заявил китайский министр иностранных дел Ван И во время семинара по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году, передает РИА Новости.

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