Министр Ван И: Китай продолжит углублять стратегическое сотрудничество с Россией

Китай продолжит углублять взаимное доверие и взаимовыгодное стратегическое сотрудничество с Россией. Об этом заявил китайский министр иностранных дел Ван И во время семинара по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году, передает РИА Новости.