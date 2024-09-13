Президент предупредил о последствиях ударов по России западным высокоточным оружием

Андрей Шурканцев

А до этого можно считать, что высокоточное Западное оружие не применялось...!? Мы живём в капиталистическом государстве, значит и живём по его барыжно-договорняцким законам и война у нас проходит по этим же законам. На первом месте - ! "Купи-продай...", а всё остальное потом... . Единственный действенный ответ мог быть в прекращении торговли стратегическим сырьём и товарами, да только барыги и мздоимцы от власти вряд ли на это пойдут.