БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Давно пора. Мы опять опаздываем. Русская нерасторопность, все запрягаем. Пора уже ехать.Мирные законы для...
  • Александр Пятнистый
    Скажите "огромное спасибо" лысому початку хрущу...Стоб его праху не было покоя и на том светеМирные законы для...
  • Александр Пятнистый
    да все просто, как апельсин. Нужно взяточников и взяткодавателей всех мастей идентифицировать как изменников Родины, ...Мирные законы для...

Президент предупредил о последствиях ударов по России западным высокоточным оружием

Президент предупредил о последствиях ударов по России западным высокоточным оружием

Применение по России высокоточного оружия западного производства по российской территории будет означать, что США, НАТО и страны Европы «воюют с Россией».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Шурканцев
А до этого можно считать, что высокоточное Западное оружие не применялось...!?          Мы живём в капиталистическом государстве, значит и живём по его барыжно-договорняцким законам и война у нас проходит по этим же законам. На первом месте - ! &quot;Купи-продай...&quot;, а всё остальное потом... . Единственный действенный ответ мог быть в прекращении торговли стратегическим сырьём и товарами, да только барыги и мздоимцы от власти вряд ли на это пойдут.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх