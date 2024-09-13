Применение по России высокоточного оружия западного производства по российской территории будет означать, что США, НАТО и страны Европы «воюют с Россией».
Президент предупредил о последствиях ударов по России западным высокоточным оружием
Комментарии
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Андрей Шурканцев
А до этого можно считать, что высокоточное Западное оружие не применялось...!? Мы живём в капиталистическом государстве, значит и живём по его барыжно-договорняцким законам и война у нас проходит по этим же законам. На первом месте - ! "Купи-продай...", а всё остальное потом... . Единственный действенный ответ мог быть в прекращении торговли стратегическим сырьём и товарами, да только барыги и мздоимцы от власти вряд ли на это пойдут.
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