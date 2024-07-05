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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Татьяна Рогозинская
    Пусть еще немного потрещит этот Трещалкин и тогда вообще уже будет швах.Глуп и горделив, ...
  • ninikooo Митусова
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"Где наши деньги": Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским. В Конгрессе США просят начать с насущных вопросов

"Где наши деньги": Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским. В Конгрессе США просят начать с насущных вопросов

Kremlin Pool/Global Look Press/GloballookpressСегодня 4,4K прочитали Американский журналист Такер Карлсон ещё в начале 2024 года после беседы с Владимиром Путиным заявил, что хочет добиться интервью с Зеленским, однако получает постоянные отказы с 2022-го.

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Комментарии
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ЛК
Лариса Козина
Ципсо вылезло
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10 час.
О
Олег
Его хохлы в Куеве грохнут. Скажут наш Калибр прилетел.
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9 час.
Владимир Алтайцев
Не вижу  смысла  в просмотре.Помои  нацисов  надоели.
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9 час.

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