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Состоялось очередное заседание КДК: Президента «Кызыл-Жара» Лорию дисквалифицировали, «Ордабасы» и «Каспий» наказали за неподобающее поведение болельщиков

13 мая 2022 года прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ. По итогам заседания приняты следующие решения: Чемпионат Республики Казахстан по футболу, X тур «Кызыл-Жар СК» — «Тараз» — За нецензурные выражения с угрозой физической расправы в отношении официальных лиц матча, выход на поле, в соответствии со статьями 53, 55 Дисциплинарного регламента президента футбольного клуба «Кызыл-Жар СК» Лория Г.

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