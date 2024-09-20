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Жители Ингушетии вышли на улицы встречать тела погибших в офисе Wildberries

Жители Ингушетии вышли на улицы встречать тела погибших в офисе Wildberries

Жители Ингушетии вышли на улицы встречать тела охранника Wildberries Ислам-бека Эльмурзаева и заместителя командира батальона ОМОН "Ахмат-1" Адама Алмазова, которые погибли в перестрелке в главном офисе компании.

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