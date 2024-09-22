Рецепт вкусных отношений

Почему вы, когда готовите еду, подбираете самые лучшие ингредиенты, которые еще и хорошо сочетаются между собой? Почему готовите в нужной последовательности, столько времени, сколько нужно? Почему ожидаете от этих действий конкретного вкусного результата? Почему с удовольствием едите хорошо приготовленное блюдо? Почему выбрасываете, если получилась гадость? Понимаете уже, к чему я клоню? Да-да, к отношениям, к ним родимым! Они ведь тоже из ингредиентов состоят и требуют приготовления.