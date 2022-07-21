"Ростелеком" запустил интернет на скорости 250 Мбит/с в Находке

"Ростелеком" предлагает жителям Находки подключить интернет на скорости до 250 Мбит/с. Жители могут подключить только интернет или пакет с интерактивным ТВ Wink.
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