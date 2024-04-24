Несколько движений, которые помогут вам не оцепенеть перед телевизором

Фитнес-эксперт портала о здоровом образе жизни The Muscle Coaches Хейли Мэдигэн представила четыре варианта трехминутной тренировки, которую можно делать во время просмотра телевизора После тяжелого рабочего дня большинство людей предпочитают лежать на диване и смотреть сериал, чем идти в тренажерный зал.