Несколько движений, которые помогут вам не оцепенеть перед телевизором

Фитнес-эксперт портала о здоровом образе жизни The Muscle Coaches Хейли Мэдигэн представила четыре варианта трехминутной тренировки, которую можно делать во время просмотра телевизора После тяжелого рабочего дня большинство людей предпочитают лежать на диване и смотреть сериал, чем идти в тренажерный зал.
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