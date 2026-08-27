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ИА Регнум

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Жительница Ульяновска выдумала рождение двойни и выманила ₽684 тыс. у «отца»

Жительница Ульяновска выдумала рождение двойни и выманила ₽684 тыс. у «отца»

Жительницу Ульяновска обвинили в мошенничестве на 684 тыс. рублей. Женщина выдумала беременность и рождение двойни, чтобы получать деньги от экс-возлюбленного, сообщила 27 августа пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.

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