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Coinbase приостановит торговлю BADGER и STORJ 28 сентября

Coinbase приостановит торговлю BADGER и STORJ 28 сентября

Coinbase приостановит торговлю Badger DAO и Storj 28 сентября 2026 года после последней проверки активов, котирующихся на американской криптовалютной бирже.

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