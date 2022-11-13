Американский орбитальный беспилотник X-37B вернулся на землю после двух с половиной лет полёта

Газета «АльАрабия», ссылаясь Boeing, сообщает о приземлении американского космического беспилотника X-37B военного назначения приземлился на космодроме имени Кеннеди во Флориде в субботу после почти двух с половиной лет пребывания на орбите.
Газета «АльАрабия», ссылаясь Boeing, сообщает о приземлении американского космического беспилотника X-37B военного назначения приземлился на космодроме имени Кеннеди во Флориде в субботу после почти двух с половиной лет пребывания на орбите.
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