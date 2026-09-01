Авербух перевез Арзамасову и детей в новый дом после сообщений о скором пополнеии в их семье — фото особняка

Супруги сообщили о радостных переменах. Илья Авербух и Лиза Арзамасова СоцсетиИлья Авербух сообщил, что недавно они с Лизой Арзамасовой и детьми переехали в новый дом, расположенный на берегу Истринского водохранилища.