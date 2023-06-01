Федеральное агентство новостей №1

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Система ПВО сработала над Белгородом

Система ПВО сработала над Белгородом

Российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом ночью на первое июня. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава области Вячеслав Гладков.

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