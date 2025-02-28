Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер в возрасте 88 лет

27 февраля в Москве в возрасте 88 лет умер знаменитый гроссмейстер Борис Спасский. Уроженец Ленинграда сделал славную карьеру в шахматах, добившись главного — в 1969 году он стал чемпионом мира, обыграв в титульном матче другого яркого советского шахматиста Тиграна Петросяна.