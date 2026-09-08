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Копейску присвоили звание «Город трудовой доблести»: депутаты Заксобрания поздравили жителей

Копейску присвоили звание «Город трудовой доблести»: депутаты Заксобрания поздравили жителей

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября, ФедералПресс. Знаменательное событие, которого копейчане ждали долгие годы, свершилось: 5 сентября 2026 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о присвоении городу Копейску высокого звания «Город трудовой доблести».

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