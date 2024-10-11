В Турции 80-летний мужчина ожил во время похорон

В одной из мечетей Стамбула произошло невероятное событие, потрясшее всех присутствующих. Во время подготовки к заупокойной молитве на похоронах 80-летнего Халита Байшу прихожане вдруг услышали странные звуки, доносящиеся из гроба.
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