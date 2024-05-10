Иноагенты и их творчество

всё смешалось в голове этой дамы - необразованной примитивной видимо никогда не читавшей книг, не имеющей представления о прекрасном, стоящем , не встречающей никогда настоящих людей, которые её хоть чему-то научили.

ГД

Галина Дубровская

И зачем аэропорт назвали Высоцким в Магадане ??? Только что он пел песни про него и зэков??? Глупо. Вот «Сокол» звучит на много выше и никак не касается личности человека , что б в один какой-то момент жизни пересола , какой-то «заумный» чиновник опять захочет подать идею об переименовании. Сокол он и останется Соколом навсегда