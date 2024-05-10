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Закон и Порядок

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Иноагенты и их творчество

Иноагенты и их творчество

Мода — это такая вещь, что если кто-то постоянно ходит в трениках с оттянутыми коленями, то даже он когда-нибудь будет в тренде.

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Комментарии
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Татьяна Романова
Сказать нечего, но очень хочется высказаться. Примерно так выглядит эта бессмысленная писанина.
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10 час.
Valentina hohlova
всё смешалось в голове этой дамы - необразованной примитивной видимо никогда не читавшей книг, не имеющей представления о прекрасном, стоящем , не встречающей никогда настоящих людей, которые её хоть чему-то научили.
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8 час.
ГД
Галина Дубровская
И зачем аэропорт назвали Высоцким в Магадане ??? Только что он пел песни про него и зэков??? Глупо. Вот «Сокол» звучит на много выше и никак не касается личности человека , что б в один какой-то момент жизни пересола  , какой-то «заумный» чиновник опять захочет подать идею об переименовании. Сокол он и останется Соколом навсегда
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7 час.

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