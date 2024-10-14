ВТБ: Каждый седьмой житель ПФО готов доверить ИИ контроль «вредных покупок»

Каждый седьмой житель Приволжского федерального округа (ПФО) (13%) готов позволить алгоритмам искусственного интеллекта блокировать его попытки купить себе какие-либо вредные для его здоровья продукты и услуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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