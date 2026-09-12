Чтобы добыть пыльцу, пчелам приходится трясти цветы с особой частотой

У пчел есть гораздо более важная работа, чем делать мед — опылять растения. Пока пчелы собирают пыльцу, чтобы переработать ее в улье в высокобелковую еду, они перемещают эти половые клетки растений с цветка на цветок, обеспечивая размножение растений.
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