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Чтобы добыть пыльцу, пчелам приходится трясти цветы с особой частотой

Чтобы добыть пыльцу, пчелам приходится трясти цветы с особой частотой

У пчел есть гораздо более важная работа, чем делать мед — опылять растения. Пока пчелы собирают пыльцу, чтобы переработать ее в улье в высокобелковую еду, они перемещают эти половые клетки растений с цветка на цветок, обеспечивая размножение растений.

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