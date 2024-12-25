Восстановление Мариуполя. Чем дольше длится СВО и чем дальше российская армия продвигается на Запад, тем большую актуальность приобретает вопрос возвращения на освобождаемые ею территории жителей, которые ранее покинули их, спасаясь от боевых действий.
Зачем и почему украинцы возвращаются на освобожденные Россией территории?
Комментарии
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Роза ИксановаГабун
когда ранее принимали этих самых переселенцев, каких только инцидентов не было с продажными хохлами,. Одни действительно бежали от войны и устраивались на новом месте, другие работать не хотели, хотели жить на пособия или иными словами, дармоеды -ждуны. И правильно , что их пропускают через центрифугу, чтобы разных тварей не пропустить
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10 час.
ВераВерная
Ой, нахлебаемся мы с этими хохлами...
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6 час.
Сергей Трофимов
они возвращаются для того что бы убивать русских и устраивать тер акты что сейчас делают и укропы граждане России и убивают и устраивают теракты а менты идут у них на поводу так как ментов укропы уже давно купили
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3 час.
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