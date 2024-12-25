Зачем и почему украинцы возвращаются на освобожденные Россией территории?

Роза ИксановаГабун когда ранее принимали этих самых переселенцев, каких только инцидентов не было с продажными хохлами,. Одни действительно бежали от войны и устраивались на новом месте, другие работать не хотели, хотели жить на пособия или иными словами, дармоеды -ждуны. И правильно , что их пропускают через центрифугу, чтобы разных тварей не пропустить

ВераВерная Ой, нахлебаемся мы с этими хохлами...