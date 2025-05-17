Влас Шичкин выиграл второй этап «Пяти колец Москвы»

Влас Шичкин 17 мая выиграл второй групповой этап «Пяти колец Москвы» на Садовом кольце. Второй групповой этап международной многодневной гонки «Пять колец Москвы», прошел по Садовому кольцу и собрал не только профессиональных гонщиков, но и около 2000 тысяч любителей.