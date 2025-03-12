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Врач рассказал, какие завтраки стоит исключить из рациона

Врач рассказал, какие завтраки стоит исключить из рациона

Какие завтраки стоит исключить из своего рациона, чтобы не навредить здоровью, рассказал врач-диетолог, психотерапевт, профессор и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург, передает 360.

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