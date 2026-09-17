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France, Lebanon, Jordan leaders discuss support for Lebanese Army

The leaders of France, Lebanon and Jordan discussed "the dangerous escalation" in the Middle East, international support for the Lebanese Army, .

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