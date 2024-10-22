Осенняя ярмарка урожая в Нижнем Новгороде

Выставка-ярмарка "Осенний урожай", организованная Департаментом развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, откроет свои двери на Советской площади завтра, 26 октября.
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