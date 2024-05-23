Арестованный борец с коррупцией Дьяков рассказал о связи с Чернецкой

Арестованный по подозрению в коррупции начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков сказал, что видел экс-невестку бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого один раз в жизни.