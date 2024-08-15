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Петербургский дневник

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Инвестиции в Особую экономическую зону Петербурга взлетели на 30 процентов за полгода

Инвестиции в Особую экономическую зону Петербурга взлетели на 30 процентов за полгода

Выручка резидентов ОЭЗ с начала года достигла 43,2 миллиарда рублей За первые 6 месяцев текущего года компании Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» вложили более 9,6 млрд рублей, опережая прошлогодние показатели на целых 30%.

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