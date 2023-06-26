Военное обозрение

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Западная пресса: Власти ФРГ не поддерживают план ЕС по конфискации российских активов и их использованию для восстановления Украины

Западная пресса: Власти ФРГ не поддерживают план ЕС по конфискации российских активов и их использованию для восстановления Украины

Западное издание Financial Times публикует статью, в которой рассказывает о реакции властей ФРГ на предложение отдельных чиновников Евросоюза по фактической краже замороженных российских активов.

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