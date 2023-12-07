Страсти по Матвееву: ИЛ-76 долетит до Воронцова

Замдиректора Авиационно-спасательной компании МЧС России (ФГБУ "АСК МЧС России") задержан за взятку. По данным источников Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, дело укладывается в рамки расследования хищений на ИЛ-76 ТД.
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