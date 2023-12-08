Пискарев: В России могут запретить размещение рекламы у иноагентов

Новые правила могут ввести в закон о рекламе и закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, теперь размещение рекламы в блогах таких лиц может попасть под запрет в России, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в Telegram.