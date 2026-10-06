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Газета.ру

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Орнитолог Чернова: москвичи смогут наблюдать мурмурацию до середины октября

Орнитолог Чернова: москвичи смогут наблюдать мурмурацию до середины октября

Жители Москвы до середины октября могут увидеть редкое природное явление — мурмурацию, когда птицы объединяются в масштабные стаи и совершают синхронные полеты в небе.

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