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Царьград

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Первый раунд принуждения к миру: Впервые уничтожена газовая инфраструктура ЕС. Горят F-16. До 1000 мёртвых французов на полигоне в Полтаве

Первый раунд принуждения к миру: Впервые уничтожена газовая инфраструктура ЕС. Горят F-16. До 1000 мёртвых французов на полигоне в Полтаве

Минувшей ночь русская армия нанесла мощный удар почти по всей Украине – притом уничтожалась не только военная инфраструктура, но и, судя по всему, энергетическая.

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Комментарии
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СД
Светлана Дубович
Давно пора.
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