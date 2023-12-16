12 тысяч россиян «идентифицировали себя эльфами» во время последней переписи

Интерес российской молодежи к изучению эльфийского языка представляет собой «серьезную угрозу». Об этом заявил член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Андрей Худолеев на форуме «Многонациональная молодежь Зауралья» в Кургане.
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