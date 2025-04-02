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WSJ: Трамп ведет переговоры по мигрантам с Африкой, Азией, Восточной Европой

WSJ: Трамп ведет переговоры по мигрантам с Африкой, Азией, Восточной Европой

Вашингтон обсуждает с рядом стран возможность принятиями ими депортируемых из США мигрантов. В частности Америка ведет переговоры со странами Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово.

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