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Поттер о результатах «Челси»: «Кто-то скажет, что проблема во мне. Не думаю, что это так, но я не настолько самонадеян, чтобы сказать, что такое мнение не стоит озвучивать»

Грэм Поттер высказался о критике после поражения «Челси» от «Саутгемптона» (0:1) в АПЛ. «Уверен, будут те, кто скажет, что проблема во мне.

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