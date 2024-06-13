Медведев: Евроинтеграция для Молдавии означает превращение в окраину Румынии

Наиболее вероятным сценарием евроинтеграции для Молдавии является ее превращение в окраину Румынии. Такое мнение в статье для «Российской газеты» выразил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России.
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