В США случился переполох из-за решения Трампа по России

Неожиданным стало решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа разрешить поставки российского дизельного топлива на территорию США, а также на мировые рынки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Неизвестный беспи...
- Раскрыто, какой к...
- И «Наши люди любят ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым