Пассажир пострадал в ДТП на дороге Севастополь-Инкерман

Пассажир пострадал в ДТП на дороге Севастополь-ИнкерманИнцидент произошел в 21:15. По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель Рено при перестроении из левого ряда в правый не предоставил преимущество авто Volkswagen, который двигался справа в попутном направлении.