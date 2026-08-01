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Ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросли до 12,85%

Ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросли до 12,85%

Мониторинг охватывает топ‑10 банков по объему депозитов В третьей декаде июля 2026 года средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России, которые привлекают наибольший объем депозитов, достигла 12,85% годовых.

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