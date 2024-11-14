Спорный вопрос: зачем России проводить матч со слабым Брунеем

Футболисты сборной России сыграют с не самым сильным составом сборной Брунея. За два дня до матча выяснилось, что команда с очень низким рейтингом еще и привезет только шесть основных игроков на эту игру.
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