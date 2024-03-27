Власти предложили останавливать учет ювелирных компаний при истечении лицензии

Global Look Press Министерство финансов России разработало проект постановления правительства о приостановлении действия специального учета ювелирных компаний и индивидуальных предпринимателей, у которых заканчивается действие лицензии на операции с драгоценными металлами и камнями.
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