❄️В Симферополе установят 250 боксов с реагентами для обработки тротуаров зимой Они будут размещены на остановках и в оживленных местах.
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❄️В Симферополе установят 250 боксов с реагентами для обработки тротуаров зимой Они будут размещены на остановках и в оживленных местах.