An Airbus A320 flying from Tel Aviv to Vienna was diverted to Sofia for an emergency landing Sunday night following a reported bomb threat.
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