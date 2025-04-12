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Закон, порядок, государство

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В Амурской с юнармейцами прошел патриотический час об участниках СВО

В Амурской с юнармейцами прошел патриотический час об участниках СВО

В рамках муниципального семинара педагогов Сковородинского округа для юнармейцев прозвучали стихотворения поэтессы «Золотого пера» Зинаиды Артемьевой.

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