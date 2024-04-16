СМИ рассказали о вероятном ударе Израиля по Ирану для демонстрации возможностей

Израиль может ударить по территории Ирана в ответ на атаку, для демонстрации своих возможностей. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника.
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