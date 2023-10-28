А ничего, что Израиль существует по причине легитимности ООН?

Наконец-то Израиль и США изолировали весь остальной мир"ООН лишилась легитимности" — заявил постпред Израиля после принятия ближневосточной резолюции в Генассамблее, о немедленном прекращении огня в Газе.
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