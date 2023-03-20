Путин: Отношения России и Китая вышли на наивысший уровень

Российско-китайские отношения вышла на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть. Об этом написал Президент России Владимир Путин в статье для китайской газеты Жэньминь Жибао, материал на русском языке опубликован на сайте Кремля.
Российско-китайские отношения вышла на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть. Об этом написал Президент России Владимир Путин в статье для китайской газеты Жэньминь Жибао, материал на русском языке опубликован на сайте Кремля.
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