Парламентская газета

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Путин: Отношения России и Китая вышли на наивысший уровень

Путин: Отношения России и Китая вышли на наивысший уровень

Российско-китайские отношения вышла на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть. Об этом написал Президент России Владимир Путин в статье для китайской газеты Жэньминь Жибао, материал на русском языке опубликован на сайте Кремля.

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