Министр внутренней безопасности США даст показания по покушению на Трампа

TASS/AP/Evan Vucci Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас вызван для дачи показаний по делу о покушении на экс-президента страны Дональда Трампа, говорится в заявлении, опубликованном 19 июля на сайте комитета по внутренней безопасности палаты представителей.
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