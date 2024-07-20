Министр внутренней безопасности США даст показания по покушению на Трампа

TASS/AP/Evan Vucci Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас вызван для дачи показаний по делу о покушении на экс-президента страны Дональда Трампа, говорится в заявлении, опубликованном 19 июля на сайте комитета по внутренней безопасности палаты представителей.