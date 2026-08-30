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The Eurasia Daily news agency

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The head of Estonian intelligence commented on the visit of the head of the US CIA to Moscow

The head of Estonian intelligence commented on the visit of the head of the US CIA to Moscow

Reports that the head of the CIA, John Ratcliffe, during a visit to Moscow, conveyed to Russia a warning about the inadmissibility of aggression against NATO are "exaggerated.

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