The head of Estonian intelligence commented on the visit of the head of the US CIA to Moscow

Reports that the head of the CIA, John Ratcliffe, during a visit to Moscow, conveyed to Russia a warning about the inadmissibility of aggression against NATO are "exaggerated.
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