В жилом доме в Петрозаводске тайно поставили видеокамеры

Жильцов многоквартирного дома заставили платить за услугу, о которой они даже не знали Управляющая организация в Петрозаводске поставила видеокамеры, не уведомив жильцов дома №25 по Беломорской улице и не спросив их согласия.
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