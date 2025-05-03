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Военная драма «Значит, нам туда дорога» с Алексеем Бардуковым и Антоном Пампушным выйдет на ТВ 5 мая

Военная драма «Значит, нам туда дорога» с Алексеем Бардуковым и Антоном Пампушным выйдет на ТВ 5 мая

На «России» 5 мая в 21:30 выйдет военная драма Дмитрия Петруня «Значит, нам туда дорога». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале производства компании SМ Studio и канала исполнили Иван Добронравов, Марк Богатырев, Александр Бухаров, Алексей Бардуков, Антон Пампушный, Василиса Измайлова, Вячеслав Разбегаев и Максим Битюков.

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